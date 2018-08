Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Po střetu jeden z cyklistů ujel

PROSTĚJOV - Zraněná žena si musela pomoct sama.

V úterý 14. srpna 2018 v 5:40 hodin došlo na cyklostezce u křižovatky ulic Nerudovy a Melantrichovy v Prostějově k dopravní nehodě dvou cyklistů. Dosud nezjištěný cyklista jedoucí po chodníku ulicí Nerudovou ve směru od ulice Resslovy měl při najetí na cyklostezku ve směru k sídlišti Hloučela z dosud přesně nezjištěných příčin narazit do boku jízdního kola třiapadesátileté ženy. Ta jela po cyklostezce ve směru do centra města. Žena po střetu upadla, přičemž si způsobila zranění. S tím byla převezena do prostějovské nemocnice k ošetření. Druhý cyklista z místa ujel, aniž zraněné ženě poskytl jakoukoli pomoc. Ke zranění dalších osob ani ke škodě na majetku nedošlo. Alkohol u poškozené ženy policisté vyloučili provedenou dechovou. Po totožnosti druhého cyklisty policisté pátrají. Příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření.

por. Mgr. František Kořínek

15. srpna 2018

