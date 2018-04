Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Sražený chodec

TOUŠKOV-ÚNĚŠOV – Střet chodce s vozidlem

Od střed 18. dubna 2018 kriminalisté 2. oddělení Plzeň-venkov prošetřují dopravní nehodu na silnici 1. třídy číslo 20 ve směru od Plzně na obec Úněšov, při které se řidič osobního automobilu srazil s přecházejícím chodcem mimo přechod pro chodce.

Ke střetu došlo krátce po čtvrté hodině odpoledne, kdy se chodec rozhodl přecházet jízdní pruhy komunikace. Muž vstoupil zleva do vozovky a zastavil se u středové čáry. Řidič vozidla na toto jednání reagoval snížením rychlosti, bohužel chodec svou nerozvážností náhle vstoupil do jeho jízdního pruhu a snažil se přejít silnici. Řidič začal prudce brzdit, ale i tak došlo ke střetu s chodcem. Ten byl po nárazu mimo vozovku v příkopu a utrpěl těžká zranění, se kterými byl transportován do fakultní nemocnice v Plzni.

U řidiče provedli policisté dechovou zkoušku na alkohol s negativním výsledkem.

pprap. Iveta Kořínková

vrchní asistent

