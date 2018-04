Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Plavání v řece se stalo pro muže osudným

Praha venkov – VÝCHOD – Policisté a hasiči pátrali po muži, který se šel koupat do řeky.

V neděli 8. dubna přijali policisté oznámení o muži, který si šel kolem šesté hodiny večer zaplavat do řeky na Čelákovicku. Poté, co se ponořil, již nevyplaval. Policisté poříčního oddělení společně s potápěči hasičského záchranného sboru na místě pátrali do pozdních večerních hodin s negativním výsledkem. Následující den v dopoledních hodinách vytáhli potápěči z vody tělo dvaadvacetiletého muže. Veškeré příčiny a okolnosti smrti budou předmětem dalšího šetření.

Policisté varují, aby lidé nepřeceňovali své síly, byli zodpovědní a ve všech situacích dbali vlastního bezpečí.

nprap. Mgr. Eva Hašlová

tisková mluvčí PČR Praha venkov – východ

9.4. 2018

vytisknout e-mailem Google+