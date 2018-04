Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Písecký Kamenný most terčem vandalů

Písečtí policisté pátrají po pachateli, který poškodil sochu Sv. Jana Nepomuckého.

Písecký Kamenný most se stal opět terčem vandalů. Podle zástupců města, kteří poškození zjistili a oznámili policistům, způsobil neznámý vandal škodu na jedné ze soch kolem 30 000 korun. Pravděpodobně ve večerních či nočních hodinách ze čtvrtka na pátek (12. 4. – 13. 4. 2018) ulomil neznámý pachatel v zápěstí pravou ruku sochy Sv. Jana Nepomuckého. Policisté pátrají po pachateli, procházejí kamerové záznamy a zjišťují možné svědky. Nejznámější písecký most si za povodní vytrpěl své, tak by mu snad alespoň lidé mohli dát pokoj. Co myslíte?

mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner, krpc.pio@pcr.cz

15. dubna 2018

vytisknout e-mailem Google+