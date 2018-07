Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pili, řídili a havarovali

MĚLNICKO - Během uplynulého víkendu došlo k hned dvěma haváriím, kdy řidič řídil pod vlivem alkoholu.

V sobotu 28. července 2018 krátce po půlnoci havaroval motocyklista, který jel na silnici I/16 ve směru od Mladé Boleslavi na Mělník. V katastru obce Mělnické Vtelno při průjezdu zatáčkou nezvládl řízení, vjel mimo komunikaci a narazil do stromu.

Po nehodě si ho převzali do péče záchranáři a se zraněním ho převezli do nemocnice. Zde byl zhruba po třech hodinách od nehody podroben dechové zkoušce. Policisté mu naměřili opakovaně téměř 1,4 promile alkoholu. Pětatřicetiletý řidič s naměřenými hodnotami souhlasil. Přiznal se, že před jízdou pil. Jeho spolujezdec utrpěl zranění, s kterými byl letecky transportován do jedné z pražských nemocnic.

Druhá havárie se stala v neděli 29. července 2018 kolem 6. hodiny ranní na stejné silnici v obci Vysoká Libeň – Radouň. Řidič osobního motorového vozidla jel směrem od Mělníka na Mladou Boleslav. Nezvládl řízení a narazil čelně do oplocení jednoho z domů , následně do elektrického rozvaděče a oplocení druhého domu. Po příjezdu na místo policisté podrobili třicetiletého řidiče dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Opakovaně nadýchal více než 1,6 promile alkoholu. I zde jak řidič, tak jeho spolujezdec utrpěli zranění, s kterými byli převezeni do nemocnice.

V obou případech jsou řidiči podezřelí z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což vzhledem k tomu, že způsobili nehodu, hrozí trest odnětí svobody na šest měsíců až tři léta, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Policisté opětovně varují: Alkohol ani drogy za volant nepatří!

Alkohol a drogy výrazně ovlivňují schopnost vnímání, rozlišování a rozhodování řidiče.

Alkohol se po požití nápoje, který jej obsahuje, postupně dostává z trávicího systému do krve. Protože není v organismu ve větším množství běžně přítomen a lze jej tak pokládat za cizorodou látku – drogu –, snaží se jí tělo odbourat. Záleží na mnoha faktorech, které ovlivňují rychlost, s jakou se alkohol z těla vyloučí. Vyloučení části alkoholu probíhá prostřednictvím dechu, potu a moči. Zbytek je zpracován v trávicím systému. Mezi hlavní faktory, které mají na mechanismus odbourávání alkoholu z těla vliv, patří výška, hmotnost a pohlaví, stejně jako např. rychlost s jakou alkohol přijímáme. Za hodinu se tělo může zbavit zhruba 0,1 promile. Není přitom důležité, zda člověk spí nebo sportuje. Ani černá káva nebo tučná jídla zde nemají potřebný účinek. A nějaká zázračná pilulka proti opilosti neexistuje.

Dalším nebezpečím, které mnoho řidičů často podceňuje, je záludný zbytkový alkohol následná „kocovina“ s celkovým útlumem. Výsledky výzkumů jasně ukázaly, že již hodnota kolem 0,2 promile v krvi způsobuje prokazatelné zhoršení schopnosti řídit. Vzrůstá tendence riskovat, nepřiměřeně se zvyšuje sebedůvěra, zhoršuje se schopnost rozeznat pohybující se světla a také se špatně odhadují vzdálenosti.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Mělník

30.7.2018

vytisknout e-mailem Google+