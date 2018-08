Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil, řídil, naboural

Tábor - Zárybničná Lhota - Za volantem tahače s „dvojkou“ v krvi. (Hlasová schránka 974 238 116)

Táborští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti muži středního věku z Hodonínska. Ten v době okolo šesté hodiny odpolední úterý dne 27. července 2018 řídil nákladní soupravu složenou z tahače značky Man a návěsu značky Kögel po silnici v katastru obce Zárybničná Lhota na Táborsku, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj kamion a vyjel mimo komunikaci, kde návěsem strhl poštovní schránky a následně narazil do dvou vzrostlých stromů. Odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu bezmála 2,2 promile.

Muž se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

10. srpna 2018

10. srpna 2018

