Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pil, řídil, havaroval

Český Krumlov - Velešín – Ohrožení pod vlivem návykové látky. (Hlasová schránka 974 238 116)

Krumlovští dopravní policisté zahájili úkony trestního řízení proti muži středního věku z Plzeňska. Ten krátce před šestou hodinou večerní včerejšího dne řídil svůj osobní automobil tovární značky Škoda Octavia po hlavním silničním tahu I/3 ve směru od Kaplice na České Budějovice, a to ve stavu vylučujícím způsobilost k řízení motorového vozidla. V důsledku předchozího požití alkoholických nápojů nezvládl svůj vůz a při projíždění rovného úseku v katastru obce Velešín přejel do protisměru. Následně vyjel vlevo mimo komunikaci, kde narazil do svahu silničního příkopu. Sám utrpěl lehké poranění, nikoho dalšího naštěstí nenaboural a nezranil. Na svém voze způsobil škodu ve výši odhadem 80 000 korun. Následná odborná zkouška na přítomnost alkoholu prokázala hodnotu 1,3 promile v dechu řidiče.

Muž se tak stal důvodně podezřelým ze spáchání trestného činu, a to přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Čeká jej soud, kde je ohrožen trestem odnětí svobody na dobu od šesti měsíců do tří let, peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

Závěrem je na místě připomenout, že právě náhlé přejetí vozidla do protisměru je jednou z nejčastějších příčin tragických dopravních nehod. Protijedoucí řidič nemá moc možností čelnímu střetu zabránit.

por. Mgr. Miroslav Doubek ta.pis@pcr.cz , krpc.pio@pcr.cz

15. srpna 2018

vytisknout e-mailem Google+