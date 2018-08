Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Petr nebo Pavel?

HRADECKO - Muž se vydával za bratra.

Včera 9.8. komisař z oddělení obecné kriminality územního odboru Hradec Králové obvinil z trestných činů maření výkonu úředního rozhodnutí a poškození cizích práv 31letého muže z Hradce Králové.

Muž byl během 20 dnů čtyřikrát zastaven policejní hlídkou, která vykonávala běžnou silniční kontrolu. Třikrát v Hradci Králové a jednou na Pardubicku. Ani jednou hlídce nepředložil žádný doklad potřebný k řízení motorového vozidla. Policisté ho ztotožnili dle jím uvedeného jména, data narození a dalších indicií. Za to, že auto nemělo platnou technickou kontrolu, mu byly uděleny blokové pokuty, navíc měl dvakrát pozitivní test na návykové látky. Jelikož se podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve, čeká se na výsledky. Šetřením policisté pojali podezření, zda se nevydává za svého bratra a při poslední kontrole se muž přiznal. Uváděl nacionále svého o 1,5 roku mladšího sourozence, na kterého tudíž byly vypsány i pokuty. Ke lhaní měl důvod, protože od soudu má uložen 3,5letý zákaz řízení všech motorových vozidel, který měl vypršet až roku 2021.

Z důvodu, aby nepokračoval v trestné činnosti, mu policisté zajistili jeho vozidlo, o jehož osudu bude dále soudem rozhodnuto. Vystavené pokuty na bratra, které obviněný muž prý neměl v úmyslu zaplatit, budou zrušeny.

Muž se k trestné činnosti přiznal, s policisty spolupracoval a uvedl, že to prostě zkusil, a když mu to poprvé vyšlo, tak ve lhaní pokračoval. K pozitivnímu testu na drogy, sdělil, že je občasným uživatelem pervitinu.

Pokud ho soud uzná vinným, může být odsouzen až na dva roky odnětí svobody.

por. Iva Kormošová

10.8.2018, 14.15

vytisknout e-mailem Google+