Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pěstoval si konopí

HODONÍNSKO: Místo požitku z marihuany ho čeká soud.

Kriminalisté obvinili šestatřicetiletého muže z přečinu Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se měl dopustit tím, že na zahradě svého rodinného domu v Dubňanech nelegálně pěstoval konopí. Na základě povolení k domovní prohlídce policisté nalezli celkem 16 rostlin, které muž vysadil do půdy mezi ovocné stromy a vypěstoval do vzrostlého stavu. Na půdě domu pak policisté nalezli rozvěšené větvičky, které se zde sušily s cílem z nich vyrobit sušenou rostlinou hmotu konopí (marihuanu). Přitom tento muž k nakládání s těmito omamnými a psychotropními látkami nemá žádné oprávnění a jednal v rozporu se zákonem. Kriminalisté jej následně obvinili z výše citovaného trestného činu a všechny rostliny zajistili pro účely trestního stíhání. V krajním případě mu u soudu hrozí až pět let odnětí svobody.

por. Bc. Petr Zámečník, 20. 9. 2018

