Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátrání po svědcích nehody kola a nákladního auta

PŘÍBRAMSKO - V pondělí dne 10. září v 16:15 hodin došlo na komunikaci I/18 v Příbrami, Husova ulice, k dopravní nehodě jízdního motorového kola Bosch Fuji a nákladního vozidla značky VW Transportér.

Řidič nákladního vozu jel po hlavní silnici ve směru na Březové Hory. Z vedlejší ulice Ke Korábu vyjel na hlavní 60letý cyklista a poté odbočil vpravo směrem k autobusovému nádraží, přitom měl údajně přejet do protisměru přímo před nákladní auto. Jeho řidič ve snaze zabránit střetu začal intenzivně brzdit a strhl řízení do protisměru, kde přední částí automobilu narazil do pravého boku jízdního kola. Cyklista následně upadl na vozovku, ihned ale vstal, odmítl prý volat policii a odjel pryč. Kolem 18:00 hodin ho policisté nalezli a vyzvali ho k podrobení se dechové zkoušce. Na displeji přístroje se objevila hodnota 2,58 promile alkoholu. Sanitka ho následně přepravila do nemocnice k vyšetření, odkud však utekl. Vzniklá škoda byla prvotně stanovena na 41 tisíc korun. Příčina nehody a míra zavinění je nyní předmětem dalšího šetření.

Policisté žádají svědky události, kteří by mohli pomoci při objasňování nehodového děje, aby se ozvali na telefon 974 879 251(527) nebo na bezplatnou linku 158.

por. Bc. Monika Schindlová, DiS.

tisková mluvčí

P ČR Příbram

14. září 2018

vytisknout e-mailem Google+