Pátrání po pohřešované se šťastným koncem

HOLICKO – Policisté společně s dobrovolnými hasiči zachránili dva lidské životy.

ilustrační fotoV pondělí 24. září 2018 oznámil na linku 158 čtyřiačtyřicetiletý muž pohřešování své pětačtyřicetileté těhotné manželky. Naposledy ji viděl v neděli, když z domu odjížděla kolem 13. hodiny na svém jízdním kole. Nebylo vyloučeno, že by pohřešovaná žena mohla být ohrožena na životě, a proto policisté po ženě zahájili pátrání.

V rámci prověrky po osobě policisté provedli šetření v okruhu nejbližší rodiny a známých, u ošetřující lékařky, ve zdravotnických zařízeních v Chrudimi, Pardubicích, v Hradci Králové a v Rychnově nad Kněžnou ve snaze získat co nejpřesnější informace o tom, kde by se mohla paní nacházet. Policisté také provedli lokaci mobilního telefonu z předešlého dne v okolí Vysokého Chvojna. V této oblasti v 17:00 byla zahájena rozsáhlá pátrací akce, které se účastnili policisté, policejní psovodi z Chrudimi a Pardubic, dále složky HZS Holice, dobrovolní hasiči z Holic, Dolní Rovně a Ostřetína. Krátce před 19:00 byla pohřešovaná nalezena hluboko v lesním porostu. Se zachránci nekomunikovala, byla zjevně podchlazená a s poraněním ruky byla převezena zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.

