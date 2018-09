Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po pohřešované dívce

Pražští policisté pátrají po teprve 15leté dívce z Vysočan

Pražská policie i rodina dosud bezvýsledně pátrá po 15leté dívce z Prahy. Ta odešla z místa trvalého bydliště v ulici Pod Pekárnami v Praze 9 v neděli kolem 14. hodiny s tím, že jde za kamarádkou a do současné doby se nevrátila. Pohřešovaná dívka se nedostavila ani do školy a její mobilní telefon zůstává nedostupný. Je pravděpodobné, že se pohybuje ve společnosti svého přítele v některé z oblíbených lokalit a to OC Fénix a okolí stanic metra Vysočanská a Černý Most.

Jakoukoli informaci k výskytu pohřešované přijmou policisté prostřednictvím tísňové linky 158.

mjr. Mgr. Andrea Zoulová - 27. září 2018

