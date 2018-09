Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po mladistvé

Koncem prázdnin utekla z domova. Pomůžete ji najít?

Kriminalisté pátrají po šestnáctileté dívce, která má dlouhodobě výchovné problémy, pro které byla dříve umístěna i v diagnostickém ústavu.

Při posledním jejím útěku už ale opustila domácnost, ve které žila se svým otcem, jemuž byla soudem svěřena do péče. A byl to právě on, kdo nám pět dní po zmizení své dcery oznámil její pohřešování.

Podle dostupných informací by se dívka měla zdržovat na území hlavního města, pravděpodobně ve společnosti osob holdujících alkoholu a drogám.

I přes provedená pátrací opatření se zatím dívku nepodařilo vypátrat. To je také důvodem, proč nyní prosíme o pomoc širokou veřejnost.

Pokud víte, kde by se mohla dívka zdržovat, předejte nám prosím tuto informaci prostřednictvím linky tísňového volání 158.

por. Mgr. Tomáš Hulan 7. 9. 2018

