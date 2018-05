Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pátrání po mladistvé

Policisté pátrají po dívce, která se nevrátila domů ze školy. Neviděli jste ji?

Kriminalisté druhého policejního obvodu pátrají od středy 16. května 2018 po čtrnáctileté Marii V., která odešla do školy, doposud se nevrátila domů a nepodala o sobě ani žádnou informaci. Pohřešování nahlásili její starostlivý rodiče.

Jmenovaná téhož dne navštívila se svou třídou výstavu, ale při návratu do školy kolem půl druhé odpoledne utekla na stanici metra Hůrka v Praze 5 a od té doby ji nikdo neviděl.

Popis osoby: hubená, 150 cm vysoká postava, středně dlouhé vlasy a hnědé oči. V době útěku byla oblečena do černé mikiny na zip a fialové bundy s kapucí, která má na zadní straně motiv stříbrné kytky. Dále do šedivých legín a sportovní obuvi značky Nike. Měla by mít s sebou červený batůžek s hnědými popruhy. Na levé ruce má černé kulaté digitální hodinky.

Kriminalisté, kteří celý případ prošetřují, zjistili, že se pravděpodobně pohybuje ve společnosti svého devatenáctiletého přítele po celém území České republiky. Mladík má hubenou 180 cm vysokou postavu, rovné černé vlasy a hnědé oči.

Na první pohled velký věkový rozdíl a také rozdíl ve výšce by mohl upoutat Vaši pozornost.

Pokud jste tedy dívku viděli, nebo víte, kde by se mohla nacházet, kontaktujte prosím bezplatnou tísňovou linku 158.

Dívka byla v minulosti již opakovaně pohřešována.

por. Mgr. Jan Rybanský - 18. května 2018

vytisknout e-mailem Google+