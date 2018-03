Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Pátráme po těchto osobách

UHERSKOHRADIŠŤSKO: Jsou stále pohřešovaní.

Uherskohradišťští policisté od konce září loňského roku pátrají po paní Miladě Němcové. Pohřešovaná, která má 94 let, bydlela sama v rodinném domku ve Starém Městě. Naposled byla viděna ve vestibulu vlakového nádraží ve Starém Městě. Podle svědků si měla žena koupit jízdenku do Bratislavy. Zda během cesty někde z vlaku vystoupila nebo zda docestovala do cílové stanice, nikdo neví.

Žena je vysoká 150 cm, drobné postavy, krátkých šedých vlasů, často nosívala sukně do půl lýtek, bližší popis oblečení není znám. Při sobě by mohla mít hnědou kabelku a červenou nákupní tašku.

Bližší informace k této ženě najdete zde: http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=5380929171511

Od pátku 2. března rodina pohřešuje čtyřiačtyřicetiletého muže z Uherského Hradiště z části Stará Tenice. Ten ve čtvrtek v dopoledních hodinách odešel z domova s tím, že se jde projít. S sebou si měl vzít vínovou krosnu, stan, spací pytel, karimatku a deku včetně peněženky. Mobilní telefon a léky ovšem nechal doma. Od té doby ho nikdo neviděl.



Pohřešovaný muž je silnější postavy vysoké asi 185 cm. Má krátké hnědé vlasy s pleší na temeni a šedomodré oči. V době odchodu měl na sobě černé goretexové kalhoty, světle modrou bundu s kapucí a červené sportovní boty.

Bližší informace k tomuto muži najdete zde: http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=10010302181511

Pátrání po těchto osobách je prozatím bezvýsledné, proto žádáme o pomoc jak veřejnost, tak i média.

Máte-li k pohřešovaným jakékoliv informace, obraťte se bezodkladně na kriminalisty na lince 974 678 441 nebo na linku 158.

23. března 2018, por. Bc. Milena Šabatová

