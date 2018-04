Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po svědcích dopravní nehody

CHEBSKO – Kvůli zranění byl řidič do nemocnice transportován vrtulníkem.

Chebští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu Těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Dne 10. dubna v době od 14:30 hod. do 15:00 hod. byla způsobena na silnici I. třídy č. 6 v obci Pomezí nad Ohří ve směru od hraničního přechodu se SRN dopravní nehoda vozidel značky Škoda Rapid a Volkswagen Passat. K dopravní nehodě došlo na silnici, která je tvořena dvěma jízdními pruhy na každé straně a to v blízkosti čerpací stanice MOL. Řidič vozidla značky Volkswagen byl vzhledem k těžkým zraněním letecky transportován do nemocnice. Jeho spolujezdec pak utrpěl lehká zranění.

Policisté žádají řidiče vozidel, kteří v uvedenou dobu spatřili zmíněná vozidla v pohybu anebo dokonce byli svědky této dopravní nehody, aby se dostavili na nejbližší policejní služebnu anebo volali na tísňovou linku 158 a poskytli informace, které mohou pomoci objasnit celou událost. Zároveň žádají řidiče, kteří se v uvedenou dobu pohybovali na stejném úseku silnice I. třídy č. 6, aby případně poskytli kamerový záznam ze své kamery umístěné ve vozidle.

prap. Bc. Michal Žáček

11. 4. 2018

