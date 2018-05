Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pátráme po řidiči bílého Volkswagenu

BRNO: Mohl by poskytnout důležité informace.

Policisté z brněnského dopravního inspektorátu by potřebovali mluvit s řidičem bílého Volkswagenu Passat kombi (viz foto). V brzdícím autobusu MHD došlo k pádu a zranění cestující. Situace se odehrála 28.03. kolem poledne poblíž brněnské vozovny. Policisté by potřebovali případ uzavřít a svědectví uvedeného řidiče jim chybí.

Děkujeme za spolupráci.

por. Pavel Šváb, 2.5.2018

