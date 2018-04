Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pátráme po neznámem pachateli, který se vloupal do prodejny

RAKOVNICKO – Pomůžete nám jej dopadnout?

Rakovničtí policisté intenzivně pátrají po neznámém pachateli, který se vloupal do prodejny se sportovním zbožím, odkud odcizil hotovost.

Dosud nezjištěný pachatel se vloupal do výše uvedené prodejny sídlící v Rakovníku v ulici Luženská, a to asi dvě hodiny po půlnoci 3. dubna 2018. Pachatel za zjevného užití násilí vypáčil plechové protipožární dveře vedoucí do zadní části prodejny. Následně vypáčil uzamčená kovová dvířka bezpečnostní skříňky, ze které odcizil tržbu s předběžným vyčíslením okolo 250 tisíc korun českých.

Škoda na poškození přesáhla deset tisíc.

V případě dopadení dosud neznámého pachatele a jeho odsouzení mu hrozí trest odnětím svobody na jeden rok až pět let.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

5. dubna 2018

