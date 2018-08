Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pátráme po hledné osobě

PLZEŇSKÝ KRAJ - Žádáme občany o pomoc.

Mladík, po kterém policisté pátrají, by měl být ve věku 15 let, snědší pleti. Je kolem 170 cm vysoký, štíhlé, sportovní postavy. Má hnědé oči a krátce střižené hnědočerné vlasy. Dne 16. července 2018 jej matka vezla autobusem zpět do dětského diagnostického ústavu, kdy po cestě utekl. Hledaný se do současné doby neozval a nepodal o sobě žádnou zprávu. Jakékoliv informace k výskytu hledané osoby sdělte na linku 158, popř. na nebližší policejní služebnu. Za pomoc předem děkujeme.

Žádáme všechny občany, kteří by mohli poskytnout jakoukoliv informaci o výskytu, pohybu nebo pobytu hledané osoby, ať se obrátí na kteroukoliv služebnu Policie České republiky nebo volají na linku 158.

