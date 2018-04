Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pátráme po dítěti

KARLOVARSKÝ KRAJ - Chlapci je 11 let a nevrátil se do svého bydliště.

Policie České republiky pátrá po jedenáctiletém chlapci z Mariánských Lázní jménem JAN HÜBLER. Ten se měl dne 26.4.2018 vrátit kolem 14:30 hod. domů ze školy, ale do současné doby se do svého bydliště nevrátil. Ze školy měl odejít se svými kamarády. Naposledy byl viděn dne 26.4.2018 kolem 16:00 hod., kdy nastoupil v Mariánských Lázních do trolejbusu č. 3 na zastávce „Antoníčkův pramen“.

JAN HÜBLER je 145 až 150 cm vysoký, má krátké vlasy barvy „špinavý blond“, na hlavě měl černou čepici (kšiltovku) s nápisem NEW YORK, na sobě měl šedé šortky, tmavě modré triko a na zádech batoh tyrkysové barvy.

Pohřešovaný se s ničím neléčí, nebere žádné léky. Vzhledem k tomu, že se část jeho rodiny nachází v Plzni, je možný výskyt pohřešovaného právě v Plzeňském kraji. Tím ale není vyloučena ani jiná lokalita možného pohybu jedenáctiletého pohřešovaného chlapce.

Zmíněný chlapec byl v minulosti již pohřešován. Aktuálně je pravděpodobné, že odešel ze svého bydliště kvůli problémům ve škole.

Další informace k pohřešovanému chlapci naleznete zde. (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla hledaná osoba nalezena).

Policisté žádají širokou veřejnost o spolupráci při pátrání. V případě jakýchkoliv poznatků k pobytu nebo pohybu hledaného vězně volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

Vzhledem k věku dítěte přivítáme sdílení příspěvku na veškerých sociálních sítích.

prap. Bc. Michal Žáček

26. 4. 2018

