Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pátrači bodovali

HRADECKO - Muž se ukrýval dva roky v zahraničí.

Policisté zařazeni na oddělení pátrání územního odboru Hradec Králové v těchto dnech vypátrali muže, po kterém bylo téměř dva roky vyhlášeno celostátní pátrání a vydán evropský i mezinárodní zatýkací rozkaz, protože byl předpoklad, že uprchl do ciziny. Jedenačtyřicetiletý muž byl na jaře 2016 kvůli několikasettisícové škodě za trestné činy zpronevěra a podvod odsouzen ke třem letům odnětí svobody nepodmíněně. Jelikož však do vězení nenastoupil, soudce vydal příkaz k dodání do výkonu trestu, na základě čehož bylo vyhlášeno pátrání. V současné době je vedeno proti němu další trestní řízení, kdy je obviněn z dalšího podvodu a zpronevěry. Muži je kladeno za vinu, že od roku 2013 do roku 2016 si půjčil více jak 700 tisíc korun, ačkoliv věděl, že je díky svým exekucím, nebude moci splatit a přijal do prodeje zboží ve výši 4 milionů korun, které neuhradil ani nevrátil. Na konci letošního července trutnovský vyšetřovatel ukončil vyšetřování a kompletní spis s návrhem na podání obžaloby předal Okresnímu státnímu zastupitelství v Trutnově.

Pátrači vlastním šetřením zjistili, že by se hledaná osoba měla nacházet na území Chorvatska. Z tohoto důvodu cestou oddělení mezinárodní policejní spolupráce požádali chorvatské kolegy o prověření zjištěných skutečností. Ti zareagovali okamžitě, informace prověřili a následně hledaného muže zadrželi na chorvatském ostrově Pag, kde vystupoval pod cizí identitou. Vzhledem k tomu, že po něm pátrali i Chorvati v souvislosti s jeho dřívějším podnikáním v oboru prodeje elektrokol, kdy měl i tam způsobit několikamilionové škody, se v současné době nachází v chorvatské vazbě. Zda ho nejprve odsoudí v Chorvatsku, nebo ho vydají do České republiky, je zatím v jednání.



Od začátku roku hradečtí pátrači vypátrali celkem 222 osob. Jednalo se o osoby, které byly pohřešované nebo, na které byl vydán příkaz do výkonu trestu nebo příkaz k zatčení. V databázi jim zůstává 60 osob (tento počet se však neustále mění), z čehož je 29 osob, po kterých se pátrá více jak rok. Téměř 20 let pátrají po Radovanu Čermákovi, na kterého je vydán kvůli zanedbání povinné výživy souhlas se zadržením. O některých lidech se ví, kde se nacházejí, ale nejsou zákonné páky, jak je do České republiky dostat.

por. Iva Kormošová

20.9.2018, 9.00

vytisknout e-mailem Google+