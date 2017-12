Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Partnerská krize vyeskalovala o vánočních svátcích

ČESKOLIPSKO - Z těžkého ublížení na zdraví je podezřelý 54letý muž z Českolipska.

Druhý vánoční svátek skončil smutně pro mladou ženu a její nezletilou dcerku, kterým nedopřál domácí pohodu 53letý partner oznamovatelky. Ta vypověděla, že ji při společném sledování televize začal bez zjevného důvodu urážet a potom i fyzicky napadat. Poté, co upadla na zem, do ní surově kopl a způsobil jí tím bolestivou zlomeninu holenní kosti. Tomu všemu naneštěstí přihlížela její dcera, která jí chtěla přivolat pomoc. Když ale vzala do ruky telefon, aby vytočila tísňovou linku policie, dostala od útočníka facku a mobil jí sebral. Nad svou sténající přítelkyní se ale nakonec slitoval a přivolal jí zdravotnickou záchrannou službu. Závažné zranění na noze si vyžádalo její hospitalizaci v nemocnici. Plačící dcerku si téhož večera převzala do péče její teta.



Muž napadení své partnerky popřel a vypověděl o způsobu vzniku jejího zranění svou verzi, která je od výpovědi oznamovatelky zcela odlišná. Tvrdí totiž, že si žena své zranění způsobila sama. To nyní v probíhajícím trestním řízení potvrdí nebo vyvrátí znalecké posudky a lékařské zprávy, které si policisté v této souvislosti vyžádají. Obě strany se shodují jen v tom, že jsou jejich vzájemné vztahy dlouhodobě velmi problematické.

28. 12. 2017

por. Bc. Ivana Baláková

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

