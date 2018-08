Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pád osobního vozu ze skály

PLZEŇ - Dopravní policisté zjišťují veškeré okolnosti 40 metrového pádu osobního motorového vozidla ze skály.

Od včerejšího večera (tj. ode dne 21. srpna 2018 před desátou hodinou večer) se plzeňští dopravní policsté zabývají náhlášenou událostí v dopravě, a to pádu z přibližně čtyřicetimetrové výšky osobního motorového vozidla tovární značky Mitsubishi. K této události došlo v Plzni na Bílé Hoře v blízkosti Zručské cesty, kde mělo dojít z dosud nezjištěných příčin k pádu vozidla ze skály. Na místo byli dále přivoláni hasiči, kteří z těžce přístupného místa vyprostili muže, který při této události utrpěl zranění a byl odvezen sanitním vozem do nemocnice k ošetření. Ještě před transportem do nemocnice policisté u muže provedli dechovou zkoušku na zjištění alkoholu s pozitivním výsledkem, a to 2,14 promile. Dopravní policisté v současné době zjištují co bylo příčinou a za jakých okolností k předmětné události došlo.

nprap. Veronika Hokrová

22. srpna 2018

