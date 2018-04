Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pád cihlové stěny

Událost se odehrála během několika málo vteřin a má tragický následek.

Ke zřícení stěny v ulici Na Neklance v Praze 5 došlo nedlouho po čtrnácté hodině. Podle prvotních informací měla suť zasypat jednu osobu, což se nakonec i potvrdilo. Tato osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem.

První, kdo vstoupil na místo tragédie, byli ale především pyrotechnici, neboť přímí svědci policistům sdělili, že těsně před zřícením stěny slyšeli něco, co jim připomínalo výbuch. Pyrotechnici tedy místo události prohledali a konstatovali, že k žádnému výbuch nedošlo a že je tedy bezpečné pro další práce.

Další přišli na řadu psovodi Městské policie hlavního města Prahy, kteří mají psy speciálně vycvičené k vyhledávání osob pod závaly. Nebylo totiž jednoznačné, že se pod sutinami nenachází ještě další osoba či osoby. Po prohledání místa události psovodi potvrdili, že nikdo další se pod zřícenou stěnou nenachází.

Do práce se tedy pustili kriminalisté stálé výjezdové skupiny druhého policejního obvodu. Ti v rámci prvotního ohledání zjistili, že ke zřícení stěny došlo s největší pravděpodobností vlivem silného poryvu větru.

V tomto směru bude i nadále probíhat prošetřování, v rámci kterého budou kriminalisté především zjišťovat, kdo je vlastníkem předmětné stěny a zda udělal vše proto, aby byla stěna v pořádku a řádně zabezpečená.

Jelikož na tyto a další jiné otázky kriminalisté zatím neznají jednoznačné odpovědi, prošetřují celou událost pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti, což jim v souladu s trestním řádem umožňuje zadat potřebné znalecké posudky a zkoumání.

V neposlední řadě byli na místě také pražští hasiči, na kterých bylo odstranit po skončení policejních úkonů veškerou spadlou suť. Bylo totiž nutné komunikaci zprůjezdnit co nejdříve, neboť zde běžně jezdí spoje městské hromadné dopravy, které byly po dobu mimořádné události odkloněny na objízdné trasy. K tomu účelu dopravil hasiči přímo do ulice Na Neklance pracovní stroje, aby bylo možné suť odstranit v co nejkratší době.

7. 4. 2018

