Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatelka převzala sdělení podezření

KLATOVY - V měsíci dubnu vnikla do bytu, ve kterém žije její sestra, a poté ji fyzicky napadla.

V polovině měsíce dubna tohoto roku přijali policisté na obvodním oddělení v Klatovech oznámení o vniknutí do bytu a fyzickém napadení. V Klatovech dne 15. dubna krátce po patnácté hodině jednatřicetiletá žena z Klatovska na ulici Vídeňské poškodila vstupní dveře do bytu, kde pobývá její sestra a uvnitř fyzicky napadla poškozenou, kterou rukou sevřenou v pěst udeřila do různých částí těla i kopy nohou do oblasti břicha. Následně ve svém jednání pokračovala i na místě veřejnosti přístupném, kdy ji napadla i před domem. Podezřelá se vrátila do bytu, kde vzala mobilní telefon.

Žena svým jednáním způsobila škodu ve výši 4 200 Kč.

Ve zkráceném přípravném řízení žena převzala sdělení podezření z přečinu výtržnictví a porušování domovní svobody.

nprap. Ladmanová Dana

22. května 2018

