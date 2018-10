Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pachatele zadrželi cestou na místo činu

JABLONECKO - Muže, který rozbil okno u zaparkovaného autobusu v Tanvaldě, policisté zadrželi cestou na místo činu.

V noci na včerejšek krátce po jedné hodině policisté na lince 158 přijali oznámení od řidiče, který v té době parkoval s autobusem na terminálu Českých drah v Tanvaldě. Oznamovatel uvedl, že právě k tomuto autobusu přiběhl nějaký člověk, pěstí udeřil do bočního okna a z místa utekl. Skleněná výplň tohoto okna jeho úderem popraskala. Operační důstojník na místo ihned vyslal hlídku tanvaldských policistů, kteří cestou na místo činu potkali podezřelého muže, ve kterém následně řidič poškozeného autobusu poznal pachatele, který do bočního okna pěstí udeřil. Policisté tedy muže zadrželi a umístili do cely. Zadržený 27letý muž svým jednáním způsobil na autobusu škodu ve výši 6.665,- Kč a tanvaldští policisté mu ještě včera ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za jehož spáchání mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.





9. 10. 2018

nprap. Dagmar Sochorová

KŘP Libereckého kraje, tisková mluvčí

