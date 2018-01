Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pachatelé vloupání zatím unikají spravedlnosti

BRNO: Z herny odnesli více než 300 tisíc korun.

Brněnští kriminalisté řeší dva případy krádeže vloupáním do herny v centru města. Z provedeného šetření a získaných videozáznamů vyplývá, že si dva muži provozovnu předem vytipovali a pak se tam dvakrát vloupali. V polovině září si přišli na 300 tisíc korun, které odcizili v příručních trezorcích, a zřejmě pro tento úspěch se rozhodli krádež zopakovat v prosinci. To už způsobili škodu výrazně menší - 12 tisíc korun. Podle dosavadních poznatků by mohlo jít o cizince. Informace k pachatelům uvítáme na tísňové lince 158. Foto pachatelů přiloženo.

por. Pavel Šváb, 05.01.2018

