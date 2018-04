Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Pachatele loupeže kriminalisté dopadli

ŽĎÁRSKO: Obviněný muž byl vzat do vazby

Žďárští kriminalisté v rámci intenzivního prověřování v krátké době objasnili případ zvlášť závažného zločinu loupeže a pokusu loupeže. K činům došlo na konci března letošního roku ve Velkém Meziříčí. Třicetiletého pachatele, který se zbraní v ruce přepadl čerpací stanici a odnesl si finanční hotovost kolem deseti tisíc korun, kriminalisté dopadli také díky velmi dobré spolupráci s policisty z obvodního oddělení ve Velkém Meziříčí. Dva dny po přepadení kriminalisté muže zadrželi a zahájili jeho trestní stíhání. Třicetiletý recidivista byl obviněn ze zvlášť závažného zločinu loupeže a pokusu loupeže. Na základě podaného návrhu byl obviněný muž vzat do vazby.

K případům došlo v neděli 25. března ve Velkém Meziříčí. Kolem deváté hodiny večer maskovaný muž vešel do jedné z čerpacích stanic, přičemž byl ozbrojený plynovou pistolí, kterou si přinesl za účelem zmocnit se finanční hotovosti. Ze strachu z odhalení svého jednání zanechal a z prostorů prodejny čerpací stanice odešel. Kolem půl jedenácté večer však přišel do prodejních prostorů jiné čerpací stanice ve Velkém Meziříčí, kde pod pohrůžkou namířenou plynovou pistolí přinutil obsluhu, aby mu vydala finanční hotovost. Ze strachu o svůj život mu pracovnice čerpací stanice vydala finanční částku kolem deseti tisíc korun. Maskovaný muž si dal peníze do připravené tašky a následně z prodejny čerpací stanice utekl.

Skvělá spolupráce žďárských kriminalistů s velkomeziříčskými policisty a jejich intenzivní pátrání po pachateli loupežného přepadení přinesla výsledek již po dvou dnech. „V souvislosti s těmito případy jsme v úterý 27. března krátce po poledni ve Velkém Meziříčí zadrželi třicetiletého muže,“ uvedl npor. Bc. Radek Uhlíř, vedoucí oddělení obecné kriminality. Kriminalisté u muže zajistili jak plynovou zbraň, tak další věci, které při loupeži použil. Peníze z loupežného přepadení použil pro vlastní potřebu. Na základě shromážděných důkazů kriminalisté zahájili jeho trestní stíhání. „Muž byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže dílem dokonaného a dílem ukončeného ve stadiu pokusu,“ řekl dále k tomuto případu Uhlíř.

Obviněný muž byl již v minulosti několikrát soudně trestaný, a to zejména za majetkovou trestnou činnost. Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného třicetiletého muže do vazby. Soud rozhodl o jeho vzetí do vazby a policisté ho eskortovali do vazební věznice. Případ policisté nadále vyšetřují.

„Třicetiletému muži za spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.“ dodal Uhlíř.

por. Mgr. Stanislava Miláčková, komisař

4. dubna 2018

