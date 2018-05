Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatele krádeže jízdního kola v hodnotě více než čtyřicet tisíc korun zachytily bezpečnostní kamery

BENEŠOVSKO – Policisté po něm ale prozatím bezúspěšně pátrají. Nevylučují přitom, že měl ještě společníka.

Ke krádeži došlo ve čtvrtek 26. dubna letošního roku v časných ranních hodinách. Dosud neznámý pachatel, pravděpodobně ještě se svým společníkem, krátce po páté hodině násilím vniknul do prodejny s jízdními koly v ulici Ke Stadionu v Benešově a vyvezl odsud elektrokolo v hodnotě téměř 41 tisíc korun. To poté zanechal na balkóně v prvním patře prodejny, kde ho druhý den našli nepoškozené. Na místo činu se pak ale znovu vrátil, aby si odvezl ještě další kolo, tentokrát v hodnotě bezmála 43 tisíc korun. To spustil z balkónu na dvůr, odkud s ním odešel neznámo kam. Dopustil se tak trestného činu krádež a poškození cizí věci. Celkově způsobil škodu, která přesáhla padesát tisíc korun. V případě, že by byl dopaden a odsouzen, mohl by za mřížemi strávit až 5 let.

Podobu tohoto dosud neznámého muže zachytily bezpečnostní kamery umístěné v prostorách prodejny. Na nich se spolu s ním v jednu chvíli objevil ještě další neznámý muž, pravděpodobně jeho společník. Po obou nyní policisté pátrají. Přestože záběry nejsou příliš kvalitní, mohl by na nich někdo podezřelého poznat. A to zejména podle jeho bot a oblečení, kterým se snažil maskovat. Na hlavě měl čepici s kšiltem, přes kterou měl ještě přetaženou kapuci od lehké bundy, na rukou měl rukavice.

Jakékoliv informace, které by mohly vést k odhalení identity těchto dvou mužů, přivítají policisté obvodního oddělení Policie ČR Benešov osobně, anebo na tel. čísle: 974 871 700. K dispozici jsou i operátoři tísňové linky 158. Za pomoc a spolupráci děkujeme.

por. Bc. Eva Stulíková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

17. května 2018

