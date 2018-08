Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel vnikl do zahradní chaty

PLANÁ – Odnesl si elektrické nářadí a nápoje. Kdo se uvedeného jednání dopustil, zjišťují plánští policisté.

Plánští policisté šetří případ krádeže, který se stal z 28. na 29. srpna letošního roku v katastru obce Planá. Do jedné zahradní chaty tam vnikl dosud neznámý pachatel poté, co se skrze okno dostal do verandy, ve které nalezl náhradní klíč od chaty. Pomocí něj vnikl dovnitř a z objektu si odnesl různé elektrické nářadí a nápoje v hodnotě kolem 3 700 korun. Plánští policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Po neznámém pachateli a odcizených věcech pátrají.



