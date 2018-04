Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel ve Voticích posprejoval několik nemovitostí a další zařízení

BENEŠOVSKO – Za jeho protiprávní jednání mu hrozí až jeden rok za mřížemi.

Minulý týden řádil na Voticku sprejer. Nestačil mu pouze jeden předmět, ale do jeho hledáčku, kde mohl předvést svá ,,umění“, se dostalo hned několik objektů najednou. V sobotu v ranních hodinách policisté přijali oznámení o posprejování fasády bytového domu v ulici Fibichova. Hlídka vyjela ihned na místo a provedla prvotní šetření. Zjistila, že bytovka nebyla zcela jediná věc, kterou pachatel poškodil. Posprejoval pár dalších nemovitostí a zařízení. Několika nápisy posprejoval dřevěný hrad a informační tabuli na dětském hřišti ve stejné ulici, jako výše popsaný bytový dům. To ho ale neuspokojilo a zavítal také do ulice Martinů a ulice Smetanova. V těchto ulicích si vyhlédl a posprejoval budovu trafostanice, bytový dům, přístřešek na popelnice, garáž a jiné další objekty.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.

nprap. Bc. Veronika Čermáková

tisková mluvčí

P ČR Benešov

10. dubna 2018

vytisknout e-mailem Google+