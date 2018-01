Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pachatel utíkal z chalupy a byl policisty zadržen

KAŠPERSKOHORSKO - Poslední prosincový den muž vnikl do chalupy. Připravil si odcizené věci, ale již je nestačil odnést. Policisté jej v lesním porostu zadrželi.

V neděli 31. prosince 2017 v obci na Kašperskohorsku pachatel vnikl do rekreační chalupy a při svém neoprávněném pobytu v cizím objektu byl vyrušen policisty. Po osmé hodině dopoledne muž vnikl v obci Soběšice po vysazení skleněné výplně ve vchodových dveří do objektu, který prohledal a připravil si do dvou tašek věci k odcizení. Pachatel místo opustil oknem a utíkal do lesního porostu, kde jej policista zadržel. Devětadvacetiletý muž ze Sušice byl zadržen v 8.50 hodin a k činu se přiznal.

Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Po provedení úkonů byl muž propuštěn.

nprap. Ladmanová Dana

2. ledna 2018

