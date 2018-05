Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel se vloupal do čtyř vozidel

KUTNOHORSKO – Nenechávejte ve vozidlech ani doklady k jejich provozu.

Čáslavští policisté šetří případy vloupání do čtyř osobních vozidel. Žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po dosud neznámém pachateli. Pokud máte jakékoli informace, nebo jste si všimli někoho podezřelého, sdělte nám je na policejním obvodním oddělení, nebo telefonicky na čísle 974 875 710 nebo na známé lince 158.

K vloupání do třech osobních vozidel došlo zřejmě v noci na 29. dubna 2018 v Čáslavi. Zloděj nejprve vniknul do automobilu značky Renault Grand Scénic v ulici Generála Eliáše, další vozidla značky Škoda Fabia neuniklo jeho pozornosti z boční strany vedlejšího bytového domu a třetí značky Renault Megan na parkovacím místě mezi zdejšími bytovými domy. K vloupání do vozidla značky Škoda Octavia došlo v Čáslavi zřejmě v noci na 30. dubna 2018 v ulici Kaunického. Ve všech případech dosud neznámý pachatel z vozidel odcizil doklady k jejich provozu. Nenechávejte ve vozidlech kromě jiných věcí ani doklady k jejich provozu!

Auto není trezor!

Nenechávejte na sedadlech ani odkládacích plochách vozidla žádné věci, zejména kabelky, kufříky, mobilní telefony, doklady od vozidla, peníze, tablety a jiné. Jakákoli z těchto věcí může pachatele nalákat. Mnohdy je škoda na rozbitých sklech vozu výrazně vyšší, než samotné věci odcizené z vozidla. Starosti s vyřizováním nových dokladů a blokací platebních karet rovněž nejsou zanedbatelné!

Pachatelé kromě celých vozidel zcizují také věci z vozidel. Zaměřují se na buď věci odnímatelné, což jsou pneumatiky, autoantény, zpětná zrcátka, střešní nosiče, náhradní díly uložené v zavazadlovém prostoru, případně odčerpávají pohonné hmoty z nádrží aut. Pachatelovu pozornost může upoutat instalované autorádio, navigace, viditelně uložené věci ve vozidle. Jakoby různé oblečení, tašky, kabelky, peněženky, videokamery, kufry, jízdní kola volala: Vezmi si mě!!!!

Doporučujeme:

ve svých vozidlech nevystavujte žádné věci, ani prázdnou igelitovou tašku (zavazadla ve vozidle nenechávejte kolemjdoucím na očích),

nenechávejte žádné cenné věci ve vozidle (ani když od vozu odcházíte na malou chvíli),

při manipulaci s nákupem dbejte na bezpečnost,

sledujte své okolí a zavazadla v prostoru odemčeného vozidla,

nepokládejte volně peněženku nebo klíče na střechu vozidla,

věnujte pozornost svému okolí při vykládání nebo nakládání zakoupeného zboží,

nenechávejte nic cenného ve vozidle (kde nic není, ani zloděj neuspěje),

zabezpečením vozidla ztížíte pachateli krádež,

využívejte hlídaná parkoviště,

neparkujete v místech, kde dochází často ke krádežím,

zajímejte se o bezpečnější systém ochrany vozidla,

při odchodu od vozidla zkontrolujte uzavření oken, dveří, střešního okénka,

zamykejte vozidlo (i když se vzdalujete od vozidla jen na chvíli),

doklady osobní i k vozidlu neukládejte do palubní přihrádky,

nenechávejte svá auta na opuštěných místech.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

2. května 2018



