Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pachatel kutilem?

RAKOVNICKO – Policisté po pachateli pátrají.

V pátek 5. ledna 2018 přijali policisté z Obvodního oddělení Jesenice od pětapadesátiletého muže oznámení o vloupání do domu, z něhož zmizely věci v hodnotě okolo 35 tisíc korun.

Dosud neznámý pachatel se vloupal do domu v Jesenici - Chotěšov v době od 20. prosince 2017 do 5. ledna 2018, přičemž vnikl na nezajištěný pozemek, kde se pokusil vypáčit vchodové dveře do domu, což se mu nepovedlo, a tak rozbil skleněnou výplň špaletového okna, kterým se dostal dovnitř. Z objektu pak odcizil dvě motorové pily, motorový křovinořez, elektrickou centrální stanici s několika zásuvkami a k tomu vrtací a bourací kladivo.

Svým jednáním neznámý pachatel způsobil majiteli na odcizených věcech škodu ve výši 35 tisíc korun a dále škodu na poškozených dveřích a oknech ve výší okolo 2 tisíc korun.

Jeseničtí policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádež a porušování domovní svobody, za což pachateli v případě dopadení a odsouzení hrozí trest odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

5. ledna 2018

