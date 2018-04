Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Oznámení veřejnou vyhláškou

LITOMĚŘICE - Č. j. KRPU-200936-6/ČJ-2017-0400IZ-LT

Litoměřice 12. dubna 2018

Počet stran: 2





VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o nálezu zbraní



Oddělení správního řízení pracoviště v Litoměřicích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)



oznamuje nález „pistole samonabíjecí ČZ, vzor 27, ráže 7,65 Br., vč. 54236“ „pistole samonabíjecí Walther, vzor PPK, ráže 7,65 Br., vč. 962787“



K nálezu zbraní došlo dne 11. října 2017, kdy zbraně byly nalezeny v obci Bílý Újezd. Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník zbraní, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraní jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.





Poučení: Vlastník střeliva se může o střelivo přihlásit na oddělení správního řízení pracoviště v Litoměřicích odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, ul. Eliášova 7, Litoměřice v úřední dny pondělí - středa od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin. Střelivo zde bude uloženo po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se jeho vlastník v uvedené lhůtě, připadne dle § 68 odst. 3 zákona o zbraních nalezený předmět do vlastnictví státu.





Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.

Zveřejněno dne: 12.04.2018







Za správnost vyhotovení:

nprap. Michal Hejna

TEL-974436303

FAX-974436900 ISDS: a64ai6n





por. Ing. Lukáš Halml komisař

vytisknout e-mailem Google+