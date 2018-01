Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti

Olomouc - oznámení o zahájení řízení z moci úřední spojené s usnesením o stanovení lhůty k podání a jiných návrhů, vyjádření se k podkladům rozhodnutí věci nabídky zbraní

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO

KRAJE



Odbor služby pro zbraně a bezpečtnostní materiál

Oddělení správního řízení

Č.j. KRPM-153657-10/ČJ-2014-1405IZ

OZNÁMENÍ

o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení Olomouc věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 odst. 2 a § 74 odst. 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), oznamuje panu Ivanu GLUCHOVI, nar. 11. 9. 1967, trv. bytem Javoříčská 678/4, 779 00 Olomouc, podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), možnost převzetí následující písemnosti

ve návrhů důkazů Oznámení o zahájení řízení z moci úřední spojené s usnesením o stanovení lhůty k podání a jiných návrhů, vyjádření se k podkladům rozhodnutí věci nabídky zbraní prostřednictvím podnikatele v oboru zbraní a střeliva ze dne 28. 11. 2017 vydané pod č.j. KRPM-153657-9/ČJ-2014-1405IZ Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení Olomouc, Sokolská 481/52.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu doručována veřejnou vyhláškou, neboť účastníku řízení se prokazatelně nedaří doručovat.

Adresát si může písemnost vyzvednout na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Oddělení správního řízení Olomouc, Sokolská 481/52, a to v pondělí a ve středu v době od 08:00 hod. do 16:45 hod., v úterý a ve čtvrtek v době od 07:30 hod. do 14:15 hod. a v pátek v době od 07:30 do 11:45 hod.

Písemnost se považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení.

Vyvěšeno dne: 4. 1. 2018

por. Ing. Zdeněk Svoboda v. r.

komisař

