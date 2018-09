Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Ovlivňování voleb na Chomutovsku

CHOMUTOV - Muž nabízel úplatu, byl již obviněn, Hřiště a lavičky....

Dne 26.9.2018 byl Službou kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Chomutov obviněn šestadvacetiletý muž z Teplic pro přečin maření přípravy a průběhu voleb a referenda, kterého se dopustil tím, že poskytl úplatu jiným osobám v souvislosti s výkonem volebního práva u voleb do zastupitelstva obce v okrese Chomutov, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října 2018 s úmyslem ovlivnit tak výsledek těchto voleb. Muž do obce, za úplatu, přihlašoval k trvalému pobytu osoby z Teplicka a to z důvodu, aby jim vzniklo v obci volební právo a tyto osoby opět za úplatu volili pachatelem určenou politickou stranu či hnutí. Tedy volili by v rozporu s nezávislým vyjádřením své vůle. V případě prokázání trestné činnosti muži hrozí trest odnětí svobody šest měsíců až tři léta.

Hřiště i lavičky

Policisté v Kadani pátrají po totožnosti zatím neznámého vandala, který poškodil tartanový povrch za budovou sportovní haly. Kromě toho poškodil i dvě kovové lavičky, městu vznikla tímto jednáním škoda za téměř 18 tisíc korun. Uvedené jednání policisté vyšetřují jako trestný čin poškození cizí věci.

Bez notebooku i bez peněz

Podvodníkovi zřejmě naletěla žena z okresního města. Při výpovědi totiž uvedla, že prostřednictvím internetového obchodu si objednala před časem notebook a prostřednictvím svého účtu za něj zaplatila téměř 14 tisíc korun. Do dnešního dne však na něj čeká marně. Nebyla jí vrácena ani zaslaná finanční hotovost. Podvodné jednání nyní vyšetřují chomutovští policisté.

27. září 2018

