Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Otec se synem napadli muže

SOKOLOVSKO – I přes to, že byl v bezvědomí.

Sokolovští kriminalisté zahájili trestní stíhání 28letého a 56letého muže ze Sokolovska. Mladší z mužů je trestně stíhán pro zvlášť závažný zločin Těžké ublížení na zdraví a pro přečin Výtržnictví. Starší z mužů je stíhán pro pomoc zvlášť závažného zločinu Těžké ublížení na zdraví a pro přečin Výtržnictví.

Fyzického napadení se měli muži dopustit na Nový rok 2018 před restaurací v malé obci na Sokolovsku. Celý incident se stal pravděpodobně po předchozí slovní rozepři. Poškozeného 29letého muže měli obvinění napadnout poté, co vyšel ven z restaurace. Poškozeného nejprve mladší z obviněných udeřil do obličeje, kdy tímto úderem napadený narazil do zdi restaurace, ztratil vědomí a upadl na zem. Ve fyzickém napadání měl muž pokračovat, a to několika ranami a kopy do oblasti hlavy a břicha. Dalšímu napadání chtělo zabránit několik hostů. Jednoho z nich měl starší z obviněných odtrhnout od mladšího z obviněných, aby v útoku na poškozeného, který byl stále v bezvědomí, mohl pokračovat. To se mu zcela nepodařilo a ve fyzickém útoku mu jeden z hostů zabránil. Ostatní hosté z restaurace začali poškozeného ošetřovat, čemuž se snažil 28letý obviněný zabránit. Poté si ho z místa odvezla jeho přítelkyně. Během útoku utrpěl zranění jeden z hostů, kterého udeřil 56letý obviněný do obličeje. To si vyžádalo lékařské ošetření v nemocnici. Hůře na tom byl 29letý poškozený, který utrpěl několik zlomenin v obličejové části a další zranění, která si vyžádala lékařské ošetření a následnou hospitalizaci v nemocnici. Muž byl omezen v běžném způsobu života, kdy následkem napadení musel nějakou dobu přijímat tekutou stravu.

V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na deset let.

pprap. Bc. Soňa Hergezelová

nprap. Kateřina Krejčí

10. 4. 2018

