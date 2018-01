Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Organizační změny v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu Územního odboru Chomutov

CHOMUTOV - Upozorňujeme občany na dočasné organizační změny v působnosti Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Územního odboru Chomutov.

Od počátku tohoto roku bude probíhat plánovaná rekonstrukce hlavní budovy Územního odboru Chomutov, a v souvislosti s tím budou všechny útvary sídlící v objektu na adrese Chomutov, ulice Riegrova 4510 přestěhovány do jiných prostor. Stěhování proběhne ve dnech 8. – 12. ledna 2018.V těchto dnech bude částečně omezena činnost jednotlivých pracovišť. V případě potřeby budou v tomto týdnu občanům na recepci Územního odboru Chomutov poskytnuty bližší informace. Rekonstrukce je plánována na zhruba 7 měsíců.

Útvary budou dočasně sídlit v těchto prostorách:

Obvodní oddělení Chomutov Kamenná – nově na adrese: Chomutov, ulice Školní čp. 3587 (vedle současného Obvodního oddělení Chomutov město), telefon 974 447 100, mobilní telefon 602 180 315.

Služba kriminální policie a vyšetřování Chomutov, oddělení hospodářské kriminality – nově na adrese: Chomutov, ulice Školní čp. 3587, telefon 974 433 230.

Služba kriminální policie a vyšetřování Chomutov, oddělení obecné kriminality – nově na adrese: Chomutov, náměstí T. G. Masaryka čp. 1168 (v prostorách Obvodního oddělení Chomutov Černovická), telefon 974 433 230.

Oddělení výkonu personálních činností Chomutov – nově na adrese: Chomutov, ulice Školní čp. 3587, telefon 974 433 400.

Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Chomutov – nově na adrese: Most, ulice Václava Řezáče 224 (budova Policie ČR, Územní odbor Most), telefon 974 433 303, 974 433 304. Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 12.00, od 13.00 do 17.00 hodin.

Odbor cizinecké policie Chomutov – nově na adrese: Most, ulice Pionýrů 2921, telefon 974 433 804. Úřední hodiny pondělí od 8.00 do 17.00 hodin, úterý od 8.00 do 14.00 hodin a středa od 8.00 do 17.00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

2. ledna 2018

vytisknout e-mailem Google+