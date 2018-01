Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupal se do stodoly

RAKOVNICKO – Odcizil věci za téměř 40 tisíc.

Policisté z Obvodního oddělení přijali telefonicky v úterý 16. ledna před půl devátou ráno oznámení od 57letého muže, že se někdo vloupal do stodoly jedné firmy v Pustovětech.

Neznámý pachatel se vloupal do stodoly v době od půl druhé odpoledne 15. ledna do půl deváté ráno 16. ledna, a to pravděpodobně tak, že vnikl na neoplocený pozemek, nezjištěným způsobem sundal a poté odcizil visací zámek z jednokřídlých dvířek vedoucích do stodoly a těmi se pak dostal do prostoru objektu. Celou stodolu prohledal a následně z ní odcizil elektrické brusky, elektrické vrtačky, horkovzdušnou pistoli, plastové kufry s nářadím a další jiné věci.

Jednáním dosud nezjištěného pachatele vznikla celková škoda ve výši téměř 40 tisíc korun českých. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachateli trest odnětím svobody až na dvě léta.

nprap. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Rakovník

17. ledna 2018

