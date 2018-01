Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do traktoru

PRAHA VENKOV - JIH - Z traktoru zmizelo nářadí

Policisté z obvodního oddělení v Jílovém prověřují případ vloupání do traktoru, ke kterému došlo v době od 16:30 hodin dne 04.01.2018 do 08:00 hodin dne 05.01.2018 v k.o. Libeř, v lesním porostu. Pachatel se vloupal do zaparkovaného lesního kolového traktoru tím způsobem, že vypáčil levé dveře kabiny strojníka, do kabiny vnikl a odcizil 2 kusy lišt k motorové pile, 9 kusů ocelových řetězů, dálkové ovládání k traktoru včetně nabíječky a dále odcizil registrační značku, umístěnou na zadní části traktoru. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 76.000,- Kč.

por. Bc. Jana Dětská

tisková mluvčí

P ČR Praha venkov - JIH

8. ledna 2018

