Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do chaty

MLADOBOLESLAVSKO- Policisté po pachateli pátrají.

Mladoboleslavští policisté přijali oznámení od čtyřicetiletého muže, který uvedl, že se mu někdo vloupal do chaty v ulici Podskalská v Benátkách nad Jizerou a to v době od 22. do 29. července tohoto roku.

Zatím neznámý pachatel si vyhlédl oplocený pozemek uvedené chaty, kde ničil vše, co mu přišlo pod ruce. Nejprve vyboural zeď u garáže a poté rozbil okno u chaty. Uvnitř prohledával skříně, ze kterých vše poházel na podlahu. Jeho pozornosti neuniklo ani dřevěné obložení kůlny, které vytrhal.

Majiteli byla způsobena škoda ve výši 15 tisíc korun. Pachateli nyní hrozí za přečiny Poškození cizí věci, Porušování domovní svobody a Krádež až tříletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

31. července 2018

