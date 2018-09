Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisty neuplatil

MLADOBOLESLAVSKO- Muži nyní hrozí za podplácení až šestiletý trest za mřížemi.

Ze zločinu Podplácení byl dne 12. září tohoto roku obviněn muž, který se pokusil uplatit hlídku mladoboleslavských policistů.

K uvedené události došlo ve středu 12. září 2018 krátce před půl třetí hodinou ranní v Mladé Boleslavi v ulici Jičínská. Při silniční kontrole zde provedli policisté u devětatřicetiletého řidiče osobního vozidla Ford orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek, který vyzněl pozitivně na látky amfetamin/metamfetamin.

Poté, co policisté sdělili uvedený výsledek testu řidiči, vystoupil z vozidla devětadvacetiletý spolujezdec, který policejní hlídce nabídl finanční hotovost se slovy, zda by celá záležitost nešla vyřešit jinak a jestli by nemohli dělat, že se nic nestalo a pozitivní test vyhodit.

Tímto jednáním muž samozřejmě neuspěl a na policejním oddělení si téhož dne vyslechl obvinění ze spáchání zločinu Podplácení, za což mu nyní hrozí až šestiletý trest odnětí svobody.

por. Bc. Lucie Nováková

tisková mluvčí

P ČR Mladá Boleslav

13. září 2018

