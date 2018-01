Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Srážka se zvěří

MĚLNICKO – Počet nehod se zvěří vzrostl na Mělnicku o 24 nahlášených případů.

V pondělí 8. ledna 2018 v odpoledních hodinách došlo v Katastru obce Zlončice k dopravní nehodě. Řidička osobního vozidla Hyundai jela po komunikaci v katastru obce Zlončice směrem na Kralupy nad Vltavou a. Na rovném úseku ji vběhla do cesty srna. Řidička již nestihla zareagovat a došlo ke střetu. Policisté ženu podrobili na místě dechové zkoušce. Ta byla negativní. Ke zranění osob nedošlo.

Pokud dojde ke sražení lesní zvěře, musí být na místo přivolána pověřená osoba příslušného mysliveckého sdružení, která se postará o odvoz uhynulého zvířete.

V uplynulém roce 2017 řešili policisté 174 dopravních nehod, při kterých došlo ke srážce se zvěří. Počet nehod oproti roku 2016 vzrostl o 24 nehod.

Kdy je největší nebezpečí střetu?

Ke srážce se zvířetem může dojít v kteroukoliv denní dobu. Přesto bychom si měli uvědomit, že například vysoká zvěř má tendenci pohybovat se i v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku. Zvíře je při nočním oslnění světlomety vozidla dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce a neutíká. Právě u vysoké bychom měli být obzvláště pozorní v období, kdy dochází k páření, tedy v říjnu až prosinci. A také bychom měli dávat vždy pozor v jarních měsících se změnou času ze zimního na letní, a to především v ranních hodinách a také v místech, kde lesní zvěř přechází vozovku při cestě za potravou. Zvířata totiž naši změnu času neregistrují a za pastvou chodí ve stále stejnou dobu. Díky časovému posunu je ale na silnicích silnější provoz o hodinu dříve. Uvědomte si také to, že zvíře málokdy putuje osamoceně. Pokud tedy uvidíte přecházet přes cestu jen jednu srnku, zpomalte co nejvíce, je totiž velmi pravděpodobné, že někde při cestě se nachází i zbytek stáda.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Mělník

10.1.2018

