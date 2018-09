Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Policisté mezi dětmi

MĚLNICKO - Policisté z Obvodního oddělení Kralupy nad Vltavou a oddělení tisku a prevence se v rámci projektu Bezpečné město i v letošním roce zapojili do preventivního projektu města Kralupy nad Vltavou pod názvem Paprsek 2018.

Cílem tohoto projektu je snížení výskytu sociálně negativních jevů ve společnosti a rozvoj péče o sociálně či jinak znevýhodněné děti. Dává jim možnost zajímavě využít volný čas se šancí poznat lépe sami sebe a naučit je i jinému přístupu k problémům a situacím než na jaký jsou zvyklé.

Vybrané děti z Kralup nad Vltavou prožily několik dní, od úterý 10. září 2018 do pátku 14. září 2018, obklopeni nádhernou přírodou v rekreačním zařízení Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou v Mokrosukách v jižních Čechách.

Pracovnice OSPOD na základě doporučení psychologů a dalších zainteresovaných pracovníků vybraly skupinku dětí, tentokrát to bylo 9 chlapců a 1 dívka.

Hned středeční dopoledne s nimi strávili právě policisté. V letošním roce jim představili práci kriminalistických techniků. Ukázali jim, co se musí vše udělat na místě činu, jaké stopy a jak se musí zajistit. Děti velmi upoutalo vybavení kufříku malého kriminalistického technika. Zkusili si pod odborným dohledem policistů vyplnit daktyloskopickou kartu. Nezapomněly zopakovat, co všechno musí mít správný policista ve své výstroji a výzbroji a jak vypadají současné uniformy Policie ČR. Policisté jim také připomněli jak se bezpečně chovat při cestě do školy, při pohybu na komunikaci, ať už jako chodci či cyklisté. Chlapce, jako v loňském roce, zaujaly tzv. alkoholové brýle. S nimi prošli překážkovou dráhu a vyzkoušeli si tak, jak je změněné vidění opilého člověka. Na závěr děti dostaly i malé dárky v podobě reflexních pásků, tkaniček a smajlíků. Pro starší nechyběly křížovky a zápisníčky.

Nejen toto dopoledne, ale celý pobyt, během kterého si jeho organizátoři připravili pro děti velmi zajímavý program, i vzhledem k nádhernému slunečnému počasí, se vydařilo.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí PČR Mělník

24.9.2018

