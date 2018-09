Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Nenastoupil do výkonu trestu

MĚLNICKO – Je podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Policejní hlídka Obvodního oddělení Mělník dne 4. září 2018 zadržela jedenapadesátiletého muže. Podle osobní a místní znalosti policisté věděli, že podezřelý měl nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody, který mu uložil Okresní soud v Mělníku. Již v květnu 2018 si od policistů převzal výzvu k nástupu. Do dne zadržení však do vězení nenastoupil. Po provedení všech potřebných úkonů, tam byl dopraven policejní eskortou.

Nyní je navíc podezřelý z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu může být dosud vyměřený trest ještě prodloužen.

por. Mgr. Markéta Johnová

tisková mluvčí P ČR Mělník

6.9.2018

vytisknout e-mailem Google+