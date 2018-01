Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vloupání do kanceláří

KUTNOHORSKO – Policisté žádají veřejnost o spolupráci při pátrání po pachateli.

Zřejmě v noci na 13. ledna 2018 se vloupal dosud neznámý pachatel do kanceláří jednoho zemědělského podniku v Nepoměřicích. Zloděj nejprve překonal oplocení areálu, kde se následně vloupal do stavebních buněk, odkud nic neodcizil. Pachatel následně poškodil signalizační alarmovou sirénu a poté se vloupal do administrativní budovy. V objektu vše prohledal, i zde poškodil dveře kanceláří a jejich skleněné výplně. Z nalezené příruční pokladny odcizil finanční hotovost. Celková způsobená škoda přesahuje 80 tisíc korun. Případ šetří policisté z Uhlířských Janovic.



Policisté se v této souvislosti obracejí na občany a žádají o spolupráci při pátrání po neznámém pachateli. Svědci, kteří si všimli jakéhokoli podezřelého jednání, či si všimli podezřelé osoby pohybující se v okolí, ať poskytnou osobně své svědectví policistům v Uhlířských Janovicích, nebo telefonicky na čísle 974 875 720 či na známé bezplatné lince 158. Svým svědectvím můžete přispět k dopadení pachatele a objasnění tohoto případu.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

15. ledna 2018

