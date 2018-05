Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Posprejování vozidla

KUTNOHORSKO – Sprejerství je trestný čin.

Čtyřiadvacetiletá žena z Kutné Hory je podezřelá z trestného činu Poškozování cizí věci, za který jí hrozí v případě prokázání viny a odsouzení i trest odnětí svobody až na jeden rok.

Podezřelá v jedné obci na Čáslavsku ve středu 9. května 2018 posprejovala sprejem černé barvy osobní motorové vozidlo značky Škoda Felicia. Svým jednáním majiteli automobilu způsobila škodu za více jak sedm tisíc.

Policisté z Kutnohorska mají od začátku roku nahlášeny do dnešního dne celkem sedm případů nelegálně posprejovaných stěn, kontejnerů, věcí a stromů. Z toho jsou ve dvou případech známy pachatelé.

Vyšetřovatelé vyhodnocují i několik let staré malůvky, které pak případné podezřelé můžou usvědčit i z více činů.

Za rok 2017 bylo nahlášeno celkem jedenáct případů, z toho byl ve třech případech usvědčen pachatel. V roce 2016 bylo nahlášeno pět neobjasněných případů. V roce 2015 bylo nahlášeno 5 případů, z toho ve dvou případech pachatel stanul před soudem.

Věk pachatelů, kteří se věnují sprejerství, se převážně pohybuje od 17 let do 24 let. Sprejerství je již od začátku trestný čin, a to bez ohledu na výši způsobené škody. Pachatelům za takové jednání hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

por. Mgr. Vendulka Marečková

tisková mluvčí

P ČR Kutná Hora

10. května 2018

