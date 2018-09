Informace pro veřejnost

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

KOLÍNSKO-Otevření nového parkoviště před nádražím.

Další etapa výstavby dopravního terminálu v Kolíně – parkoviště pro osobní automobily a část ulice Dukelských hrdinů – byla dokončena. Od pondělí 24.09.2018 bude parkoviště s měsíčním předstihem před původně plánovaným termínem provozováno v režimu předčasného užívání. V rámci tohoto režimu bude občanům umožněno zaparkovat zde svůj vůz bezplatně do konce října 2018. Dočasné bezplatné parkování je kompenzací za komplikace, které obyvatelům vznikly v souvislosti s rekonstrukcí autobusového nádraží.

Navazovat bude okamžitě poslední etapa výstavby – plná uzavírka části ulice Dukelských hrdinů od vjezdu na odstavy autobusů až po křižovatku s ulicí Sladkovského, kde bude dokončena rekonstrukce kanalizačního řadu a nové povrchy vozovky a chodníků. Tato uzavírka potrvá nejdéle 1 měsíc a vjezd do celého přednádražního prostoru bude tedy možný pro všechny druhy dopravy pouze ulicí Rorejcova od obchodního centra Futurum. Celá investiční dotační akce by měla být i s kolaudací kompletně hotova do konce roku.

Informace budeme podle potřeby průběžně aktualizovat. Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

por. Martina Fejfarová

tisková mluvčí

P ČR KOlín

26. září 2018

