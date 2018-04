Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Vyhrožoval bombou

KLADENSKO – Cizinci se nelíbilo, že ho ostraha centra vykazuje z objektu.

V sobotu 14. dubna 2018 sdělili policisté Obvodního oddělení Kladno – město ve zkráceném přípravném řízení podezření třicetiletému cizímu státnímu příslušníkovi pro přečiny nebezpečné vyhrožování a šíření poplašné zprávy, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.

Výše zmiňovaný výtečník dorazil v pátek 13. dubna 2018 v ranních hodinách do obchodního centra v Kladně v Bezručově ulici a u informačního stánku v přízemí vulgárně urážel pracovnici informací, po které chtěl jména pracovníků ostrahy, kteří jej v předešlých dnech údajně vyvedli pro nevhodné chování objektu. Když mu pracovnice odmítla jeho žádosti vyhovět, tak jí kromě urážek sdělil, že se do obchodního centra vrátí, přinese s sebou bombu a objekt vyhodí do povětří. V ženě vzbudil důvodnou obavu, že své výhrůžky naplní a vzhledem k tomu, že je z dlouhodobého hlediska znám jako problémový občan, který svým chováním obtěžuje personál i zákazníky centra, nahlásila celou věc Policii ČR.

Policisté ihned po oznámení zajistili kamerový záznam a díky dobré místní znalosti identifikovali muže, kterého následně zadrželi a umístili do policejní cely. Po provedení všech procesních úkonů byl propuštěn na svobodu.

nprap. Michaela Nováková

tisková mluvčí

P ČR Kladno

16. dubna 2018

